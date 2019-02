Türk atletizminde değişim rüzgarı rekorlarla yaşanıyor

Türk atletizmi uzun zamandır yabancı sporcu transferi yapmadan zirveye çıktı.

2018 yılında alt yapılardan gelen gençlerle sayısız rekorların tarihe gömüldüğü Türk atletizmi Dünya ve Avrupa arenasında yer almaya başladı. Millilerde özellikle Aykut Ay, Mikdat Sevler, Salih Teksöz, Alperen Acet, Can Özüpek, Necati Er, Mizgin Ay ve Şevval Ayaz gibi gençlerin 2019 yılında yaptıkları derecelere bakıldığında, Türk atletizminde değişim rüzgarı devam ediyor.

ERSU ŞAŞMA'DAN TARİHİ REKOR

Milli atlet Ersu Şaşma, İstanbul'daki 24 Şubat İstanbul Salon Olimpik Deneme'de tarihi bir rekor performansı sergiledi. 20 yaşındaki Mersinli sırıkçı, 5.15'lik Türkiye U23 rekorunu aynı yarışma içinde önce 5.20'ye, ardından 5.30'a, son olarak da 5.40'a yükseltme başarısı gösterdi.

Ümit Sungur'a ait 5.15'lik rekoru geliştirme hedefiyle çıktığı müsabakaya 5.10 ile başlayan Ersu Şaşma, 5.20'yi ilk hakkında geçip rekora adını yazdırdı. Ardından 5.30'u isteyen Ersu, bu yüksekliği de üçüncü hakkında aşıp rekor defterine yeni bir derece yazdırdı. Şaşma, daha sonra çıtayı 5.40'a yükseltti. Türkiye atletizm tarihinde yalnızca Ruhan İşim'in geçtiği bu mesafeyi ilk hakkında aşarak büyük bir başarı yakalayan genç sırıkçı, sonrasında 5.65 ve Türkiye büyükler rekoru olan 5.71'i de denedi, ama başarılı olamadı.

2000 yılından ve rekortmen Ruhan İşim'den bu yana ilk kez 5.70'in denendiği Türkiye atletizm tarihinde Ersu'nun başarısı büyük sevinç yarattı. Şaşma'nın yarışma öncesinde salondaki en iyi derecesi 5.10, açık sahada ise 5.20'ydi.

ŞEVVAL AYAZ NEVİN YANITIN REKORUNU TARİHE GÖMDÜ

Balkan Salon Atletizm Şampiyonası'nda 60 metre engellide 14 yıllık Türkiye rekorunu yenileyen Şevval Ayaz, gözünü Glasgow'daki Avrupa Salon Şampiyonası'na dikti.

Mart ayının başında yapılacak olan Avrupa Salon için 8.24'lük barajı geride bırakan 19 yaşındaki Ayaz, hedeflerini büyük tutuyor.

Geçen yaz Tampere'de Dünya U20 Şampiyonası'nda final koşup beşinci sırayı alan Ayaz, 2005'ten beri kırılamayan U20 salon Türkiye rekorunu yenileyerek büyük moral buldu. Mersinli atlet, idolü Nevin Yanıt'a ait 8.28'lik rekoru 0.07 saniye geliştirmeyi başardı.

ÖZLEM BECEREK 56.84'LE REKORA UZANDI

Disk atmanın yeni yıldızı Özlem Becerek, U18 yaş grubundaki müsabakayı 56.84'lük derecesiyle kazanırken, hem yarışma rekorunu yeniledi. Avrupa listesinde üçüncü durumda bulunan Becerek, iki hafta önce kırdığı 57.45'lik Türkiye U20 rekoru derecesine de çok yaklaştı.

EDA TUĞSUZ AVRUPA'DA İKİNCİ SIRADA

Cirit atmada Türkiye'nin dünya çapındaki atleti Eda Tuğsuz, yılın ilk yarışmasında 62 metreyi geçti. Tuğsuz, mücadeleyi 62.36 ile kazanırken Avrupa listesinde de ikinci sıraya yükseldi. Milli atlet, atışının karşılığı olan 1122 puanla Seyfi Alanya Kupası'nın bireysel klasmandaki galibi olarak kadınlarda kupayı da havaya kaldırdı.

OSMAN KUL'DAN REKOR

Erkekler disk atma müsabakalarında da iyi dereceler alındı. U20 erkeklerde birinciliği kazanan Osman Kul, 55.55'lik atışıyla Türkiye'nin tüm zamanlar U20 yaş grubu listesinde üçüncülüğe yükseldi. Kul, ayrıca Murat Gündüz'e ait yedi yıllık Seyfi Alanya U20 disk atma yarışma rekorunu yeniledi. Kul, 1.75 kiloluk gençler diskinde Avrupa sıralamasında dördüncülükte bulunuyor.

2003 DOĞUMLU PINAR AKYOL'DAN REKOR

2003 doğumlu gülleci Pınar Akyol ise müsabaka rekoru yeniledi. Pınar, 17.62 ile kazandığı U18 grubu gülle atma yarışmasında üç metreye yakın farkla birinci olurken, Emel Dereli'ye ait rekoru da kırmış oldu.

AVRUPA SALONA 14 GENÇ TÜRK SPORCU GİDİYOR

1-3 Mart 2019 tarihleri arasında Glasgow'da yapılacak olan 35. Avrupa Salon Atletizm Şampiyonasına Türkiye Atletizm milli takımı 15 sporcu ile katılıyor.

Avrupa şampiyonasına 28 kotası bulunan millilerde Dünya şampiyonası hazırlıklarına devam eden 13 sporcu katılmayacak. Tamamen alt yapıdan yetişen gençlerle bu şampiyonaya giden milli takımda sadece tek Türk vatandaşı olan Emre yer alıyor. Uzun yıllardır türk vatandaşı olan sporcuların ön planda olduğu şampiyonalarda ilk defa genç rekortmen sporcular yer alacak.

Türk milli takımı bu şampiyonaya erkeklerde Emre Zafer Barnes (60m), Aykut Ay (60m), Kayhan Özer (60 metre), Yavuz Can (400m), Mikdat Sevler, (60m engelli), Salih Teksöz (800m), Ramazan Özdemir (3000m), Alperen Acet (yüksek atlama), Can Özüpek, Necati Er (üç adım atlama), Osman Can Özdeveci (gülle atma) branşlarında katılıyor.

Kadınlarda ise Mizgin Ay (60m), Şevval Ayaz (60m engelli), Özlem Kaya (1500m), Emel Dereli (gülle atma) Türkiye'yi temsil edecekler.

ERCAN ATA, ANKARA -DHA