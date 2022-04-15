Turgutuspor son maçına seyircisiz çıkacak

PFDK, kırmızı-siyahlı kulübe geçen hafta iç sahada 1-0 kazanılan Ergene Velimeşespor maçının son bölümünde futbolcular arasında yaşanan kavgada taraftarın neden olduğu saha olayları yüzünden 1 maç seyircisiz oynama cezası verdi. Kurul, kırmızı-siyahlılara kötü ve çirkin tezahürat yüzünden ise ihtar verdi.

Üst üste Sakaryaspor ve Etimesgut Belediyespor deplasmanlarının ardından evinde sezonun son iç saha maçına 1 Mayıs'ta Serik Belediyespor önünde çıkacak Turgutlu, bu önemli sınavda taraftarından yoksun olacak. Turgutluspor'da Ergene Velimeşespor mücadelesinin son bölümünde kırmızı kart gören Berkant, PFDK'dan 3, Recep ise 1 maç ceza aldı. Serhat da sarı kart cezası nedeniyle bu hafta lider Sakaryaspor'a karşı görev yapamayacak. Aynı maçta yaşanan olaylarda Velimeşeli futbolculara da 6 maça kadar ceza kesildi.

DHA