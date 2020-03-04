Turgutluspor'un sırrı savunma

Turgutluspor'un sırrı savunma

04 Mart 2020, Çarşamba 20:58 Son Güncelleme:
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Turgutluspor'un sırrı savunma


 

Tuncel YILMAZ / TURGUTLU, (DHA)

TFF 3. Lig 2. Grup'ta zirve takibini sürdüren 48 puanlı Turgutluspor, oynadığı 25 maçta sadece 18 gol yiyerek grubunun en az gol yiyen takım unvanını elinde bulunduruyor. Bu periyotta 14 galibiyet, 6 beraberlik, 5 yenilgi alan kırmızı-siyahlı takım, 25 maçın 13'ünde kalesini gole kapattı. Son 6 karşılaşmada rakiplerine gol sevinci yaşatmayan Turgutluspor, son 8 haftada 5 galibiyet, 3 beraberlik alarak 18 puan topladı. Turgutlu ekibinde kaleci Fatih Demirlek, yaptığı kritik kurtarışlarla alkış toplayarak takımının başarısında önemli rol oynadı. Turgutluspor, son 7 maçta maksimum puan toplamayı hedefliyor.

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