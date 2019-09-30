TFF 3. Lig 2. Grup'ta Kocaelispor mağlubiyetiyle liderlik koltuğundan indikten sonra evinde Ağrı 1970 Spor önünde 1 puanı son dakikalarda kurtaran Turgutluspor'da, teknik direktör Cüneyt Biçer, beraberliğe kaza olarak baktıklarını söyledi.

Zor bir maçta istemedikleri bir skor aldıklarını belirten Biçer, "İlk yarıda karşımızda tamamen oynamamaya çalışan bir ekip vardı. Onu çözmek için uğraştığımız dakikalarda bireysel hatadan bir gol yedik. İkinci devrede geriye dönmek için iyi mücadele ortaya koyduk. Beraberliği sağladık. Kazanmak için fırsatları bulduk ama değerlendiremedik. İnşallah bundan sonra bu tür kazaları yaşamayız. Yolumuza bakacağız. Mücadeleden memnunum. Takımın geriye dönme çabasından memnunum. Önümüzdeki maçları kazanarak devam edeceğiz" dedi.

DHA