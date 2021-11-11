İlk 6 haftada sadece 1 beraberlik alıp ardından toparlanan kırmızı-siyahlılar, yenilmezlik serisini 6 maça çıkarsa da kaçan galibiyete yanıp alt sıralardan uzaklaşamadı. "Son anlardaki telaşımız iki puanımıza mal oldu" diyen teknik direktör Atila Gerin, "Üç puan alıp alt sıralardan kurtulup rahat bir nefes almak istiyorduk. 5 haftadır kaybetmeden geldiğimiz bir süreci kazanıp taçlandırmak istiyorduk. Maç istediğimiz gibi başlamadı erken yediğimiz gol başlangıç stratejimizi etkiledi" dedi.

Gerin, "İlk yarı istediğimiz oyunu sergileyemedik. Takımın hafta sonu deplasman dönüşü uçakların iptal olması ve otobüsle dönmek zorunda kalmamız ciddi yorgunluk yarattı. Bu maçta bunu bariz olarak hissettik. Ancak ikinci yarı yaptığımız hamleler sonuç verdi 2-1 öne geçtik. Uzatmalara kadar her şey istediğimiz gibi gitti. Son dakikalarda yaşadığımız telaş iki puanımıza mal oldu. Bu maçı da geride bırakıp pazar günkü Afjet Afyonspor maçına hazırlanacağız. Takımımızı daha yukarılara taşımak için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

DHA