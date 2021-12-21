TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Turgutluspor'da sezon başında Galatasaray 'dan kiralık olarak kadroya katılan genç oyuncu Sarper Çağlar, U19 Milli Takımı'na çağrıldı. Sarper, Ay-Yıldızlıların 26 Aralık-5 Ocak tarihlerinde Antalya'da yapacağı hazırlık kampının aday kadrosuna davet edilirken Manisa ekibi, 18 yaşındaki oyuncuya başarılar diledi.

Turgutluspor'dan yapılan açıklamada, ''Galatasaray’dan kiralık olarak kadromuza kattığımız Sarper Çağlar, U19 Milli Takımımızın 26 Aralık-05 Ocak tarihlerinde Antalya’da yapacağı hazırlık kampının aday kadrosuna çağrıldı. Aday Kadroya çağrılan oyuncumuz ve tüm milli takımdaki sporcularımıza başarılar dileriz.'' ifadeleri kullanıldı.

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