TFF 2. Lig'in yeni ekiplerinden Turgutluspor'da forvet oyuncusu Onur Garip ile yollar ayrıldı. Sosyal medya hesabından şampiyonluk kupasıyla paylaşım yaparak ayrılığı duyuran Onur, "1 yıl boyunca formasını gururla terlettiğim, sezon sonunda şampiyonluk yaşadığım Turgutluspor'dan ayrılmış bulunmaktayım. Sezon boyunca desteklerini eksik etmeyen belediye başkanımız, kulüp başkanımız, teknik heyetimiz başta olmak üzere tüm futbolcu kardeşlerime ve kasaba halkına teşekkür ederim. Hakkım varsa helal olsun, sizler de hakkınızı helal edin. Kalbim her zaman sizlerle olacak" ifadelerine yer verdi.

31 yaşındaki golcü oyuncu, şampiyonluğa ulaştığı Turgutluspor formasıyla 1'i Türkiye Kupası'nda olmak üzere 10 gole imza attı. Yeni oluşturulan yönetim kurulu tarafından teknik direktör Cüneyt Biçer ve ekibinin görevine son verildiği kırmızı-siyahlılarda sağ bek oyuncusu Necmi Çoban da takımdan ayrılarak 3. Lig'de mücadele veren memleketinin takımı 68 Aksaray Belediyespor ile anlaşmıştı.