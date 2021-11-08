TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Turgutluspor'da yönetim olağanüstü genel kurul kararı aldı. Turgutluspor'un kongresi 24 Kasım Çarşamba günü saat 19.00'da Yedi Eylül Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamazsa olağanüstü genel kurul aynı yer ve saatte 1 Aralık Çarşamba günü tekrar toplanacak.

Turgutluspor'un 28 Ağustos 2020 tarihinde yapılan olağan kongresinde Taner Kestaneci, tek aday olarak girdiği seçimlerde 53 oy alarak başkan seçilmişti. Kestaneci'nin 18 kişilik yönetim kurulunda bugüne kadar 10 yönetici istifa ederek yönetimden ayrılmıştı. (DHA)