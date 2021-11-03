MENÜ

Turgutluspor'da Muhammet Haşim Çoban sahaya indi

Turgutluspor'da geçen sezon attığı 15 golle takımın yıldızı olan, 22 Nisan'da Pazarspor'la oynanan deplasman maçında talihsiz bir sakatlık geçirerek yaklaşık 7 aydır yeşil sahalara hasret kalan Muhammet Haşim Çoban iyileşti.

03 Kasım 2021, Çarşamba 18:55 Son Güncelleme:
- A +
Turgutluspor'da Muhammet Haşim Çoban sahaya indi

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Turgutluspor'da geçen sezon attığı 15 golle takımın yıldızı olan, 22 Nisan'da Pazarspor'la oynanan deplasman maçında talihsiz bir sakatlık geçirerek yaklaşık 7 aydır yeşil sahalara hasret kalan Muhammet Haşim Çoban iyileşti.

Ameliyat ve rehabilitasyon sürecini tamamladıktan sonra takıma geri dönüp fizyoterapist eşliğinde çalışmalarını sürdüren 27 yaşındaki golcünün önümüzdeki haftalarda topla çalışmalara da başlaması bekleniyor. (DHA)

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...