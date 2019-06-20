Turgutluspor'da gündem Cüneyt Biçer

Ahmet Duman'la karşılıklı anlaşarak yolları ayıran Turgutluspor'da yönetimin son olarak Düzcespor'u çalıştıran 43 yaşındaki teknik adam Cüneyt Biçer'le görüştüğü öğrenildi.

20 Haziran 2019, Perşembe 18:17
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Turgutluspor'da gündem Cüneyt Biçer

TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Turgutluspor'da yönetim, teknik direktör Ahmet Duman'la karşılıklı anlaşarak yolları ayırdıktan sonra arayışlara başladı. Kırmızı-siyahlıların, son olarak Düzcespor'u çalıştıran 43 yaşındaki teknik adam Cüneyt Biçer'le görüştüğü öğrenildi. Turgutlu'ya gelecek Biçer'le ufak pürüzlerin giderilmesinin ardından sözleşme imzalanacağı kaydedildi.

Cüneyt Biçer, kariyerinde Hazar Lenkeran, Nazilli Belediyespor, Çankırıspor, Balçova Yaşam, Altay, Çorum Belediyespor ve Düzcespor takımlarını çalıştırdı. Biçer, Azerbaycan'ın 1'inci Lig takımlarından Hazar Lenkeran'la kupa şampiyonluğu, Altay'la 3'üncü Lig Play-Off şampiyonluğu yaşadı.

DHA

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