TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta henüz ilk yarı bitmeden 2 teknik direktörle yollarını ayırıp, 3'üncü isim olarak Bahri Kurt'u takımın başına geçiren Turgutluspor, arka arkaya 2 yenilgiyle sarsıldı. Son 4 haftada ise 3 mağlubiyetle 9 puan kaybeden Turgutlu, ligdeki istikrarsız gidişini sürdürdü. Bahri Kurt yönetimindeki Turgutluspor, iç sahada alınan 1-0'lık Ayvalıkgücü Belediyespor yenilgisinin ardından dün deplasmanda da Kırıkkale Büyük Anadoluspor'a 3-1 yenildi.

ASBAŞKANIN OĞLU LİGDE İLK KEZ 11'DE

Turgutluspor'da bu sezon sadece Ziraat Türkiye Kupası'nda Turgutlu'da oynanan Kuşadasıspor maçına ilk 11'de başlayan Asbaşkan Cüneyt Bulman'ın oğlu Koray Tekin Bulman, dün ligde ilk kez as kadroda şans buldu. Daha önce 6 maçta sonradan oyuna dahil olan genç futbolcu, Kırıkkale Büyük Anadoluspor maçında ilk 11'de yer alarak 90 dakika sahada kaldı. Takımın tecrübeli forveti İlhan Aslanoğlu dün Kırıkkale maçında kadroya alınmazken, kaptan Fatih Demirlek de 3 maçtır yedeğe çekildi. (DHA)