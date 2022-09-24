Kariyerinde daha önce birçok kulüpte antrenörlük yapan 55 yaşındaki Engin'in imza törenine Asbaşkan Tarık Kayabaş, İbrahim Gökdere, Burhan Gündüz katıldı.

İmza töreni sonrası açıklama yapan Tarık Kayabaş, "Sadun Hoşbay hocamız ile yollarımızı ayırdık. Sadun hocamızın yerine tecrübesine ve bilgisine güvendiğimiz Doğan Engin hocamızı takımımızın başına getirdik. Kendisine Turgutluspor’a hoş geldin diyor, armamız altında sonsuz başarılar diliyorum" dedi.

Turgutluspor gibi köklü bir camiaya geldiği için mutlu olduğunu belirten Doğan Engin ise "Böylesine köklü bir kulübe geldiğim için mutluyum. Bana güvenen ve inanan insanlara sonsuz teşekkür ediyorum. Buradaki tek hedefim bu camianın laik olduğu yere gelmesine katkıda bulunmak" diye konuştu.

Turgutlu'da Belediye Başkanı Çetin Akın da futbolcularla maç öncesi moral yemeğinde bir araya geldi.

DHA