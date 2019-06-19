TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Turgutluspor'da teknik direktör Ahmet Duman'la yollar resmen ayrıldı. Başkan Hüseyin Güleç'in bir araya geldiği tecrübeli teknik adamla karşılıklı olarak anlaşma sağlandığı vurgulandı. Kırmızı-siyahlılarla sözleşmesi devam etmesine rağmen Duman'ın kulübün önünü açmak için ayrılık kararına olumlu yaklaştığı öğrenildi.

Geçen sezon Turgutluspor'la 27 maça çıkan 62 yaşındaki teknik adam, 13 galibiyet, 5 beraberlik ve 9 mağlubiyet elde etti. Ege ekibinin en kısa zamanda yeni teknik direktörünü belirlemesi bekleniyor.

DHA