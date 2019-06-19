Turgutluspor'da Ahmet Duman ile yollar ayrıldı

TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Turgutluspor'da teknik direktör Ahmet Duman'la yollar resmen ayrıldı.

19 Haziran 2019, Çarşamba 18:48
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Turgutluspor'da Ahmet Duman ile yollar ayrıldı

TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Turgutluspor'da teknik direktör Ahmet Duman'la yollar resmen ayrıldı. Başkan Hüseyin Güleç'in bir araya geldiği tecrübeli teknik adamla karşılıklı olarak anlaşma sağlandığı vurgulandı. Kırmızı-siyahlılarla sözleşmesi devam etmesine rağmen Duman'ın kulübün önünü açmak için ayrılık kararına olumlu yaklaştığı öğrenildi.

Geçen sezon Turgutluspor'la 27 maça çıkan 62 yaşındaki teknik adam, 13 galibiyet, 5 beraberlik ve 9 mağlubiyet elde etti. Ege ekibinin en kısa zamanda yeni teknik direktörünü belirlemesi bekleniyor.

DHA

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