TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup ekiplerinden Turgutluspor, ara transfer döneminde anlaştığı 4 futbolcu için toplu imza töreni düzenlendi.

Osmaniyespor'dan kanat oyuncusu Salim Uzun, Çorumspor'dan ön libero Fatih Ergen, Erokspor'dan stoper Şeyhmus Abdülkadir Aksu ve Bandırmaspor'dan orta saha oyuncusu Baturay Arslanlar resmi sözleşme imzaladı. Törene başkan Hakan Sezer ve yöneticiler de katıldı. Turgutluspor'a geldikleri için mutlu olduklarını söyleyen yeni transferler, "Burada güzel bir aile ortamı var. Kulübümüzün başarısı için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Ligi en iyi yerde bitirmek istiyoruz" şeklinde konuştular.

RAKİP BAĞCILARSPOR

Turgutluspor, ikinci devrenin ilk haftasında yarın evinde Bağcılarspor'la karşı karşıya gelecek. 7 Eylül Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak müsabakayı Tarık Güldal yönetecek. Play-Off hattında yer alan kırmızı-siyahlılar, alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren rakibini yenerek ikinci yarıya 3 puanla başlamayı hedefliyor.

Tuncel YILMAZ / TURGUTLU, (DHA)



