Daha önce altyapısından birçok ismi Türk futboluna kazandıran Turgutluspor'da Ekrem Okyay ile profesyonel sözleşme imzalanmasının ardından U19'da sergiledikleri performansla dikkat çeken Osman Efe, Mehmet Emir ve Berkant, A takım antrenmanlarına alındı. Turgutluspor'un geleceğini oluşturmak için büyük çaba harcadıklarını belirten Başkan Ahmet Daşkan, "Göreve geldikten sonra ilk işimiz altyapı oldu. Altyapı bir kulübün geleceğidir. Bizim için en önemli husus Turgutluspor'un geleceği. Bir yandan ligde üst sıralar için yarışıyor bir yandan da geleceğimizi garanti altına almak istiyoruz" dedi.

DHA