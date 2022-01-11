Golcü oyuncu, kırmızı-siyahlıların devre arasında Erkan Taşkıran, Fatih Demirlek, Haşim Arda Sarman ve Özgür Sert'ten sonra 5'inci transferi oldu. Turgutluspor'un Irlamaz Tesislerindeki kulüp binasında düzenlenen imza törenine Başkan Ahmet Daşkan'ın yanı sıra yöneticiler katıldı. Kırmızı-siyahlılarla yarım sezonluğuna anlaşan Sinan Akaydın, kendisini Turgutlusporlu yapan sözleşmeyi imzaladı.

İmza töreninin ardından açıklamalarda bulunan Sinan, "Hedefleri olan büyük bir camiaya geldim. Birçok farklı takımdan teklif almama rağmen, buradaki oluşum ve planlama beni çok heyecanlandırdı. Turgutluspor'dan teklif geldiğinde hiç düşünmeden kabul ettim. Burada olduğum için mutluyum. Takım arkadaşlarım ile birlikte Turgutluspor'umuzun başarısı için sahada canla başla çalışacağım. Bana güvenen ve burada olmama olanak sağlayan Ahmet Daşkan, yöneticilerimiz ve hocamız Nazım Gülay'a teşekkür ediyorum. İki taraf içinde hayırlısı olsun" dedi.

BURAK GİTTİ

Tecrübeli oyuncu Sinan Akaydın'ı kadrolarına kattıkları için mutlu olduklarını belirten Kulüp Başkanı Ahmet Daşkan, "Sinan'ın kalitesini konuşmaya gerek yok. Geçmişi ortada. Çok tecrübeli, bu ligi bilen ve başarılı bir oyuncu. Sinan Akaydın'ın gücümüze güç katacağından hiç şüphem yok. Anlaşma her iki taraf içinde hayırlı ve uğurlu olsun. Sinan Akaydın kardeşime başarılar diliyorum" diye konuştu. Turgutluspor'da gurbetçi kanat oyuncusu Burak Çoban ise Afyonspor'a transfer oldu.

Tuncel YILMAZ / TURGUTLU, (DHA)