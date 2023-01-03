Turgutluspor transferde Jama Telli ile anlaştı

Telli, kulüp binasında yönetim kurulu üyesi Hasan Eğilmez'in katılımıyla resmi sözleşmeye imza attı. Futbola SV Top altyapısında başlayan ve sırasıyla FC Uden, Berghem Sport, Osmaniyespor FK, Düzcespor, Karaman FK ve Afyonspor formaları giyen 26 yaşındaki futbolcu, 2'nci Lig ve 3'üncü Lig'de forma giydiği 40 maçta 5 kez ağları sarstı.

Turgutluspor'a geldiği için mutlu olduğunu söyleyen Abdullah Jama Telli, "Bana güvenen ve burada olmama olanak sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Takım arkadaşlarım ile birlikte Turgutluspor'umuzun başarısı için sahada canla başla çalışacağım. Anlaşma her iki taraf için de hayırlısı olsun" ifadelerini kullandı.

Yönetici Eğilmez, "Abdullah'ın gücümüze güç katacağından hiç şüphem yok. Anlaşma her iki taraf için de hayırlı ve uğurlu olsun. Abdullah Jama Telli kardeşime hoş geldin diyor, kendisine başarılar diliyorum" diye konuştu.(DHA)