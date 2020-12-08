Turgutluspor telafi maçına çıkıyor

Turgutlu 7 Eylül Stadı'ndaki mücadele saat 13.00'te start alacak. İlk haftaları lider götürdüğü ligde koltuğu Eyüpspor'a kaptıran kırmızı-siyahlı ekip, rakibinin 4 puan gerisinde 27 puanla ikinci sırada yer alıyor. Kırklarelispor'un ise 18 puanı var.

DUALAR SERHAT ORHAN İÇİN

Turgutluspor ve Turgutlu Belediyesi'nin eski başkanlarından Serhat Orhan, koronavirüs nedeniyle yoğun bakımda tedavi görüyor. Orhan'ın solunum güçlüğü nedeniyle yoğun bakım servisine alındığı açıklandı. Turgutluspor, Orhan için, "Bir süredir Covid-19 tedavisi gören Turgutluspor ve Turgutlu Belediyemizin eski başkanlarından Serhat Orhan'ın solunum güçlüğü nedeniyle, yoğun bakıma alındığını üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Serhat Orhan başkanımıza acil şifalar diliyoruz. Dualarımız sizinle başkan" mesajını yayınladı.

DHA