Turgutluspor Teknik Direktörü Nadir Arıkan: Ligde kalacağız

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 35. hafta maçında Sakaryaspor, sahasında karşılaştığı Turgutluspor'u 3-0’ mağlup etti.

Müsabakanın ardından Manisa ekibinin hocası Nadir Arıkan, "Öncelikle Sakaryaspor takımı ve camiasını tebrik ediyorum, şampiyonlukları hayırlısı olsun. Laik oldukları yer yukarı ligler. Bunu da ilerleyen dönemlerde inşallah elde edeceklerdir, Süper Lig ’e kadar çıkarak. Biz kendi açımızdan baktığımızda sıkıntılı süreçler yaşıyoruz, zor bir süreç yaşıyoruz. Bazı şeyleri düzeltmeye çalışıyoruz. Bazen eksiklerimiz oluyor. Bugün de oyun anlamında baktığınızda eksiklerimiz vardı. Netice itibari ile Sakaryaspor takımı ile oynuyoruz yapmak istediklerimizi çok iyi yapamadık. Sonuç olarak 3-0 gibi bir skor çıktı ortaya. Belki penaltı pozisyonu olmasaydı oyunu bir parça daha tutabilir miydik, biraz daha süreyi uzatabilir miydik o şekilde sonuca nasıl etki edebilirdik bunun yollarını arayabilirdik. Ama olmadı, hayırlısı diyelim. Bundan sonraki maçlarımız 3 tane. Sonuç itibari ile hem bize hem rakiplerimizin oynayacağı maçlara bağlı bunlar neticesinde Turgutluspor olarak bu ligde ben geldiğim günde söylemiştim; son Maraş maçı 90. dakika düdüğü çaldıktan sonra da bu ligde kalacağımıza inancım tam. Bunu da gerçekleştirmek için çaba sarf edeceğiz” değerlendirmesini yaptı.