Turgutluspor-Somaspor maçının biletleri ücretsiz

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 7 maçtır galip gelemeyen, art arda 3 mağlubiyetle tekrar düşme hattına demir atan Turgutluspor, cumartesi günü Somaspor'la iç sahada oynanacak kritik Manisa derbisinin biletlerini taraftar desteğini daha fazla takımın yanına çekebilmek için bedava yaptı.

Play-Off yarışındaki rakiple yapılacak önemli maçın tüm biletleri yönetim kurulu tarafında satın alındı. Biletler, 7 Eylül Stadı'nda saat 13.00'te başlayacak derbi öncesi taraftara ücretsiz dağıtılacak. Turgutluspor'un maç öncesi 23, Somaspor'un 41 puanı bulunuyor.