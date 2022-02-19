Turgutluspor - Somaspor: 1-1

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta düşme potasında yer alan Turgutluspor, Ege derbisinde hedefini Play-Off olarak belirleyen Somaspor'la karşı karşıya geldi. İki takım attıkları karşılıklı gollerle sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Konuk Somaspor 11'inci dakikada penaltı kazandı ve atışı kullanan Özcan takımını öne geçirdi: 1-0. Turgutluspor 70'nci dakikada Onur'un kendi kalesine attığı golle beraberliği yakaladı: 1-1. Kalan dakikalarda sonuç değişmedi, iki Egeli hanelerine birer puanı yazdırdı.

DHA