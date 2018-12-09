Turgutluspor şen şakrak

Oynadığı son 7 maçın 6'sını kazanarak hanesine 18 puan yazdıran kırmızı-siyahlılar devrenin bitimine 1 hafta kala ümitlerini artırdı. Teknik direktör Ahmet Duman, Bucaspor'un zorlu bir deplasman olduğunu belirterek, "Çok önemli bir maçı kayıpsız geçtik. Karşımızda çok genç ve dinamik bir takım vardı. Bulduğumuz fırsatları değerlendirdik. Turgutluspor'u hep üst sıralarda göreveğiz. Haftaya evimizde oynayacağımız Serik Belediyespor karşılaşmasını da kazanıp devreyi iyi kapatmayı, yeni yıla mutlu bir şekilde girmeyi amaçlıyoruz" dedi.

Duman ve Başkan Hakan Sezer, galibiyeti İzmir İl Spor Güvenlik Kurulu'nun kararıyla maça gelemeyen taraftarlarına armağan etti. Serik maçı öncesi futbolculara 2 gün izin verildi.

DHA