Turgutluspor sahaya indi

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta ilk yarıyı 27 puanla 5'inci sırada tamamlayan Turgutluspor, 20 Ocak'ta başlayacak ikinci yarı maçları için tesislerinde toplandı.

2 Ocak'ta 10 günlük kamp için Antalya'ya gidecek olan turgutluspor'da başkan Hakan Sezer, kamp dönemi ve ara transfer çalışmalarıyla ilgili olarak, "Antalya'da 4-5 hazırlık maçı oynamayı planlıyoruz. Takımımızı daha güçlü hale getirmek için ihtiyaç olan futbolcuları transfer etmeye çalışacağız. Sezon sonunda adımızı Play-Off'a yazdırmak istiyoruz" dedi.