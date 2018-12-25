Turgutluspor sahaya indi

İlk yarıyı 27 puanla 5'inci sırada tamamlayan Turgutluspor, 20 Ocak'ta başlayacak ikinci yarı maçları için tesislerinde toplandı.

25 Aralık 2018, Salı 18:45
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Turgutluspor sahaya indi

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta ilk yarıyı 27 puanla 5'inci sırada tamamlayan Turgutluspor, 20 Ocak'ta başlayacak ikinci yarı maçları için tesislerinde toplandı.

2 Ocak'ta 10 günlük kamp için Antalya'ya gidecek olan turgutluspor'da başkan Hakan Sezer, kamp dönemi ve ara transfer çalışmalarıyla ilgili olarak, "Antalya'da 4-5 hazırlık maçı oynamayı planlıyoruz. Takımımızı daha güçlü hale getirmek için ihtiyaç olan futbolcuları transfer etmeye çalışacağız. Sezon sonunda adımızı Play-Off'a yazdırmak istiyoruz" dedi.

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