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Turgutluspor, Polat Keklik'i transfer etti

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup ekiplerinden Turgutluspor, son olarak Malatya Arguvan Spor Kulübü forması giyen forvet Polat Keklik'i kadrosuna dahil etti.

13 Ocak 2023, Cuma 20:03 Son Güncelleme:
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Turgutluspor, Polat Keklik'i transfer etti

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta sezonun ikinci yarısında hedefini üst sıralar olarak belirleyen Turgutluspor, golcü transferini gerçekleştirdi. Kırmızı-siyahlılar son olarak Malatya Arguvan Spor Kulübü forması giyen forvet Polat Keklik'i kadrosuna dahil etti.

Turgutlu'ya gelip tesisleri gezen 22 yaşındaki futbolcu resmi sözleşmeye imza attı. Polat Keklik, Afyonspor'da futbola başlarken, Ceyhanspor'da da oynadı. Oyuncu, sezonun ilk yarısında Malatya Arguvan Spor Kulübü'nde 13 maça çıkıp 2 kez fileleri sarstı. 

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