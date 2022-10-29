MENÜ

Turgutluspor, Play-Off aşkına sahada

Son 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlikle Play-Off yarışına ortak olan, evinde bu sezon 3'te 3 yapan 13 puanlı Turgutluspor, Alanya Kestelspor'u seriyi sürdürmek için ağırlayacak.

29 Ekim 2022, Cumartesi 19:02 Son Güncelleme:
- A +
Turgutluspor, Play-Off aşkına sahada

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta son 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlikle Play-Off yarışına ortak olan, evinde bu sezon 3'te 3 yapan 13 puanlı Turgutluspor, yarın Armoni Alanya Kestelspor'u seriyi sürdürmek için ağırlayacak. 7 Eylül Stadı'ndaki karşılaşmanın başlama düdüğü saat 14.00'te çalacak. Aynı grupta 14'er puanla Play-Off barajında bulunan Kuşadasıspor, aynı saatte 

Gümüşhane Sportif, Ayvalıkgücü Belediyespor de Karaman FK deplasmanlarına çıkacak. Ligde 3'üncü Grup'ta son iki maçını kazanarak yarışta umut tazeleyen Efeler 09 SFK, yine saat 14.00'te Aydın Adnan Menderes Stadı'nda Osmaniyespor FK'yı konuk edecek. (DHA)

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...