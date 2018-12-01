Turgutluspor - Payasspor: 0-1

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta Play-Off yarışındaki Turgutluspor'un 5 maçlık galibiyet serisi evinde Payasspor karşısında sona erdi: 0-1.
7 Eylül Stadı'ndaki maçta konuk ekip, 83. dakikada Yasin'in golüyle 3 puana uzandı. Kırmızı-siyahlılar bu yenilgiyle 23 puanda kalırken, Payasspor puanını 23'e yükseltti.
5. dakikada Turgutlu atağında Fatih Çakır'ın sağ kanattan kornerden ortasında Gökhan kafayı vurdu, top direğin üstünden auta gitti.
14. dakikada konuk takımdan Gökhan'ın soldan ortasında Tayfun'un uzaklaştıramadığı topu önünde bulan Ahmet bekletmeden vurdu, kaleci Cihan güzel bir refleksle gole geçit vermedi.
24. dakikada Turgutluspor'da Fatih'in pasıyla kaleci İsmail'le karşı karşıya kalan Yusuf, topu kaleciye nişanladı.
İlk yarı golsüz bitti.
62. dakikada Turgutluspor gole yaklaştı. Tugay'ın pasıyla çaprazda topla buluşan Melih, ceza alanındaki Gökhan'a aktardı, Gökhan'ın vuruşunda top yan direği sıyırdı.
71. dakikada Melih'in pasında Tugay ceza yayı çizgisi üzerinden sert vurdu, top yan direği sıyırdı.
83. dakikada konuk ekip üstünlüğü yakaladı. Payasbqor atağında sağ kanattan sıfıra inen Tevfik, yerden ceza alanına çıkardı, Yasin'in vuruşunda top kaleci Cihan'ın sağından ağlara gitti: 0-1.
Karşılaşma Payasspor'un 1-0 galibiyetiyle sonuçlandı.
STAT: 7 Eylül
HAKEMLER: Ömer Faruk Gültekin (xx), Mehmet Özer (xx), Umut İncili (xx)
TURGUTLUSPOR: Cihan (x) - Kadir (xx) (Dk. 43 Tugay x) (Dk. 88 Mustafa), Tayfun (x), Furkan (xx), Zihni (xx), Emre (x), Gökhan (xx), Güner (x), Yusuf (xx), Fatih Çakır (x) (Dk. 81 Çağrı x), Melih (xx)
PAYASSPOR: İsmail (xxx) - İhsan (xx), Cuma Ali (xxx), Koray (xxx) (Dk. 90+1 Yener), Ahmet (xx), Gökhan (xxx) (Dk. 87 Hayri Mert), Deniz (xx), Çetin (xx) (Dk. 72 Samet xx), Aykut (xxx), Tevfik (xxx), Yasin (xxx)
GOL: Dk. 83 Yasin (Payasspor)
SARI KARTLAR: Tayfun, Güner, Fatih Çakır (Turgutluspor)
Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU, (DHA)