TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup takımlarından Turgutluspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor forması giyen 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Özgür Sert ile anlaşmaya vardı. Kulüp tesislerinde düzenlenen imza törenine Başkanı Ahmet Daşkan ve kulüp yöneticileri katıldı.

Turgutluspor ile yarım sezonluk anlaşmaya varan Özkan, imza töreninde yaptığı açıklamada, "Hedefleri olan büyük bir camiaya geldim. Teklif geldiğinde hiç düşünmeden kabul ettim. Kulübümün başarısına, takım arkadaşlarımla birlikte katkıda bulunmak istiyorum. Burada olduğum için mutluyum. Bana güvenen ve burada olmama olanak sağlayan Başkan Ahmet Daşkan, yöneticilerimiz ve hocamız Nazım Gülay'a teşekkür ediyorum. Turgutuspor'un başarısı için, hocam şans verdiği takdirde sahada canla başla çalışacağım. Anlaşma her iki taraf içinde hayırlısı olsun" dedi.

Genç oyuncu Özgür Sert'i kadrolarına kattıkları için mutlu olduklarını belirten Ahmet Daşkan, "Özgür başarılı ve genç yaşına rağmen tecrübeli bir oyuncu. Gücümüze güç katacağından hiç şüphem yok. Anlaşma her iki taraf için de hayırlı ve uğurlu olsun" diye konuştu.