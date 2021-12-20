Turgutluspor mağlubiyete üzülüyor

Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU, (DHA)

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta deplasmanda Serik Belediyespor'a 3-0 mağlup olan Turgutluspor 4 maç sonra yenilgiyle tanıştı. Bu sonuçla orta sıralarda kalan Turgutluspor'un teknik direktörü Atilla Gerin, camiadan özen dileyerek, ilk yarının son haftasında Kahramanmaraşspor'u yenip kayıplarını telafi edeceklerini söyledi.

Üzgün olduklarını belirten Gerin, "Kaybettik, üzgünüz. Rakibimiz çok sert oynadı, biz sertliğe karşılık veremedik, üç oyuncumuz ilk yarıda sakatlanarak oyundan çıktı. Beklemediğimiz bir mağlubiyet aldık. Çıkışımızı Serik deplasmanında da sürdürmek istiyorduk. Ancak bu kaybı telafi edecek güçteyiz. Devrenin son maçında evimizde Kahramanmaraşspor'la oynayacağız. Bu karşılaşmayı kazanıp adımızı yukarılara yazdırmak istiyoruz" dedi.