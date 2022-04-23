TURGUTLU, (DHA)
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta deplasmanda Diyarbekirspor'a 1-0 yenilip kurtuluş yolunda darbe yiyen düşme potasındaki Turgutluspor, yarın evinde en yakın rakiplerinden Ergene Velimeşespor'la kozlarını paylaşacak. Turgutlu 7 Eylül Stadı'nda Alper Akarsu'nun yöneteceği müsabaka saat 15.00'te başlayacak. Turgutluspor'da Diyarbekirspor maçında kırmızı kart gören Okan Erdik, Ergene Velimeşespor'a karşı görev yapamayacak. Turgutluspor grupta bitime 5 maç kala 31 puanla kurtuluş hattının 4 puan gerisinde yer alıyor. Velimeşespor da 28 puanla düşme hattında bulunuyor.