Turgutluspor küme düşme sınırında

TURGUTLU, (DHA)

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta deplasmanda Etimesgut Belediyespor'a da deplasmanda 4-1 yenilen Turgutluspor küme düşmenin eşiğine geldi. Bitime 2 maç kala 34 puanla 17'nci sırada kalan kırmızı-siyahlılar bu hafta resmen 3'üncü Lig'in yolunu tutabilir. Evinde 39 puanlı Serik Belediyespor'la karşı karşıya gelecek Turgutluspor maçı kaybetmesi durumunda resmen lige mendil sallayacak. Turgutluspor'a beraberlik ya da galibiyet de 37 puandaki Adıyaman FK'nın alacağı sonuçlara göre yeterli olmayacak. İkili averajda rakibinin gerisinde kalan Turgutluspor, Adıyaman FK'nın evinde Play-Off mücadelesi veren Çorum FK'yı yenmesi durumunda küme düşecek. Turgutlu, 2020 yılında Antalya'daki Play-Off'ta 5 sene sonra 2'nci Lig'e çıkmıştı.