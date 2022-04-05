Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU, (DHA)- Turgutluspor Kulübü Doktoru Oktay Durmuş'un akciğerde pıhtı atması sonucu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren eşi Pınar Durmuş, gözyaşları ve dualar arasında son yolculuğuna uğurlandı. Durmuş'un eşi, 2 çocuk annesi 40 yaşındaki Pınar Durmuş önceki gün akciğerinde pıhtı atması sonucu İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Durmuş, sağlık durumunun ağırlaşması üzerine yoğun bakım ünitesine alındı. Doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayan Pınar Durmuş, yaşamını yitirdi.

Durmuş'un vefatı ailesini, sevenlerini ve Turgutlu'yu yasa boğdu. Pınar Durmuş için Merkez Pazar Camisi'nde ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Turgutlu Kaymakamı Ali Yılmaz, CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Turgutlu Belediyesi'nin eski başkanlarından Turgay Şirin, ailenin yakınları ve sevenleri ile Turgutluspor yöneticileri, teknik heyet ve bazı oyuncular katıldı. Pınar Durmuş, ikindi vaktini müteakip kılınan cenaze namazının ardından Turgutlu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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