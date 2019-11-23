Turgutluspor-Kozanspor maç sonucu: 3-0

TFF 3’üncü Lig 2’nci Grup’ta üst üste 3 mağlubiyet alan Turgutluspor, 14’üncü haftada evinde Kozanspor’u 3-0 yenerek moral buldu. Kırmızı-siyahlılara galibiyeti getiren golleri 20’nci ve 69’uncu dakikalarda Onur ile 57’nci dakikada Mithat kaydetti. Turgutluspor bu galibiyetle puanını 23’e yükselterek maç fazlasıyla 4’üncü sıraya yükseldi.

20’nci dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Mithat’ın serbest vuruştan ortasında defansın hatasıyla bir anda topu önünde bulan Onur, düzgün bir vuruşla ağları havalandırdı: 1-0.

Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0’lık üstünlüğüyle geçildi.

57’nci dakikada Turgutluspor kazandığı serbest vuruşta Mithat ceza sahasına kesti, kimsenin dokunamadığı top kaleci Onur’u yanıltarak ağlara gitti: 2-0.

69’uncu dakikada Yasin’in sol kanattan ortasında iyi yükselen Onur’un kafa vuruşunda top doksana gitti: 3-0.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Turgutluspor sahadan 3-0 üstünlükle ayrıldı.

STAT: 7 Eylül

HAKEMLER: Serdar Akkoçoğlu (xxx), Mustafa Tosun (xxx), Hakan Erkan (xxx)

TURGUTLUSPOR: Fatih (xxx) - Necmi (xxx) (Dk. 86 Oğuzhan), Mehmet (xx), Hayrullah (xxx), Yiğit (xxx), Emre (xxx), Samet (xx) (Dk. 88 Hüseyin), Ferhat (xx), Yasin (xx), Mithat (xxx), Onur (xxxx) (Dk. 86 Mustafa)

KOZANSPOR: Onur Bulut (x) - Selçuk (x), Fatih (x), Emre Can (xx), Rıza (x) (Dk. 65 Furkan x), Onur Güney (x) (Dk. 70 Yaşar x), Kadir (x), Oğuzhan (x), Bekir Can (x) (Dk. 56 Rıdvan x), Tahir (x), İlhan (xx)

GOLLER: Dk. 20 ve Dk. 69 Onur, Dk. 57 Mithat (Turgutluspor),

SARI KARTLAR: Mithat, Yiğit, Hayrullah (Turgutluspor)- Rıdvan (Kozanspor)