Turgutluspor, Karaman FK deplasmanında

TFF 3'üncü Lig'e 2 yıllık 2'nci Lig macerasının ardından düşen Turgutluspor, sezonun ilk maçına yarın deplasmanda çıkacak. Manisa temsilcisi 3'üncü Lig 2'nci Grup'taki ilk hafta mücadelesinde Karaman Futbol Kulübü'ne konuk olacak. Kemal Kaynaş Stadı'ndaki 90 dakika saat 16.30'da start alacak.
Ligde üst üste ikinci sezonunu geçirmeye hazırlanan aynı gruptaki Kuşadasıspor da ilk hafta Yardımcıoğlu Sigorta Kahramanmaraşspor'u konuk edecek. Kuşadası Özer Türk Stadı'ndaki karşılaşma saat 17.00'de başlayacak. (DHA)