TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Turgutluspor'da futbolcu ve çalışanların tüm alacaklarının ödendiği açıklandı. Kulüp Başkanı Ahmet Daşkan yaptığı açıklamada, "Göreve geldiğimiz günden bu yana camiamız için tüm gücümüz ve özverimizle mücadele ettik. Etmeye de devam edeceğiz. Bugün itibari ile sezon başından bu güne kadar oyuncularımıza ödendiği söylenen fakat ödenmeyen ilk yarıya ait peşinat, maç başı ve primlerinin tamamını ödemiş bulunmaktayız. Dönemimize ait vergi dairesi ve SGK pirimlerini de aksatmadan ödüyoruz. Futbolcularımız ve çalışanlarımızın hiçbir alacağı kalmamıştır. Camiamız eski gücüne kavuşmuştur. Futbolcularımızın tek hedefi oynayacakları tüm maçları kazanmak olmalıdır. Ben futbolcu kardeşlerime, Teknik heyetimiz ve Nazım Hocama, emeği geçen tüm çalışanlarımıza sonuna kadar güveniyorum. Camiamız için, Şanlı Armamız için terinin son damlasına kadar savaşacaklarından hiç kimsenin şüphesi olmasın." dedi.

İHA