Turgutluspor fırsat tepti

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta üst üste Kozanspor ve Karşıyaka galibiyetleriyle zirve yarışına ortak olan Turgutluspor evinde 2-0 öne geçtiği maçta Erbaaspor'la 2-2 berabere kaldı. Büyük avantajı kaçıran kırmızı-siyahlılar zirve yarışında önemli bir fırsatı tepti.

Lider Kocaelispor'la arasındaki puan farkı 7'ye çıkmasına rağmen üçüncü sıradaki yerini koruyan Ege ekibinde teknik direktör Cüneyt Biçer, "Oyuncularım 2-0 öne geçtikten sonra çok fazla rahatladı. Bu rahatlık bize pahalıya mal oldu. İlk golü yedikten sonra hatalar yapmaya devam ettik. Rakibin kaçan penaltı sonrası dönüş bizim için şanstı ama yapılan hatadan ikinci golü kalemizde gördük. Kolayladığımız maçlarda sıkıntılar yaşıyoruz. Sahada iki farklı takım gördüm. Buna çözüm bulmamız lazım. Bu maçtan gereken dersleri çıkaracağız, rehavete izin vermeyeceğiz" diye konuştu.

DHA