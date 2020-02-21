Turgutluspor Fethiyespor'u bekliyor

Turgutluspor Fethiyespor'u bekliyor

21 Şubat 2020, Cuma 14:18 Son Güncelleme:
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Turgutluspor Fethiyespor'u bekliyor

 

Tuncel YILMAZ / TURGUTLU, (DHA)

TFF 3. Lig 2. Grup'ta hafta içinde deplasmanda Payasspor'la 0-0 berabere kalarak lider Kocaelispor'un 10 puan gerisine düşen zirve takipçisi Turgutluspor, pazar günü ilk 5 yarışı veren Fethiyespor'la evinde oynayacağı maça odaklandı.

Fethiyespor karşılaşmasını kazanmaktan başka bir şey düşünmediklerini belirten Teknik Direktör Cüneyt Biçer, "Galip gelerek taraftarımızı sevindireceğiz" dedi. Kaptan Mithat, Ferhat, Yiğit ve Can'ın sakatlıklarının sürdüğü Turgutlu ekibinde yönetim taraftarları tribünleri doldurmaya davet etti. 

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