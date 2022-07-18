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Turgutluspor, eski golcüsü İlhan Aslanoğlu ile anlaştı

TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Turgutluspor, eski golcüsünü 11 yıl sonra takıma döndürüyor. Kırmızı-Siyahlılar, 34 yaşındaki tecrübeli forvet İlhan Aslanoğlu ile anlaştı.

18 Temmuz 2022, Pazartesi 18:07 Son Güncelleme:
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Turgutluspor, eski golcüsü İlhan Aslanoğlu ile anlaştı

TFF 3'üncü Lig'e düştüğü yeni sezon öncesi antrenmanlara teknik direktörlük görevine getirilen Sadun Hoşbay yönetiminde tesislerinde başlayan Turgutluspor, eski golcüsünü 11 yıl sonra takıma döndürüyor.

Kırmızı-Siyahlı kulüp, son olarak 3'üncü Lig'de Elazığ Karakoçan FK formasıyla geçen sezon 11 gol atan 34 yaşındaki tecrübeli forvet İlhan Aslanoğlu ile anlaştı. Hafta içinde sözleşme imzalaması beklenen İlhan, Altay'da başladığı uzun soluklu kariyerinde daha önce 2010-2011 sezonunda Turgutluspor formasını giymişti. (DHA)

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