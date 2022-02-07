Turgutluspor, düşme endişesi yaşamaya başladı

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sahasında Bodrumspor'a 2-0 yenilen Turgutluspor, galibiyet hasretini 6 maça çıkartırken taraftarını yine korkutmaya başladı. Sezona 6 maçta yalnız 1 puan alarak düşme hattında başladıktan sonra 6 ve 4 maçlık yenilmezlik serileriyle düze çıkan kırmızı-siyahlı ekip, son maçlarda yine durdu. Sezonun ikinci yarısında teknik direktör Nazım Gülay yönetiminde 4 maçta 1 beraberlik, 3 yenilgiyle yalnız 1 puan alabilen Turgutluspor, 23 puanda kalarak yine düşme endişesi yaşamaya başladı.

Nazım Gülay, daha çok çabalayıp çalışacaklarını belirterek, "Turgutluspor zamanla en iyi duruma gelecektir. Oyuncularımız her şeyin farkında" dedi. Koronavirüs ve sakatlıklardan da dert yanan Gülay, "İyi ve tecrübeli bir takıma karşı oynadık. Alper Ademoğlu koronavirüs geçirip 2 gün önce takıma dahil olurken, Marvin Sinan ve Özgür'ün de testleri pozitif çıktı. Bir de buna Ali Kuçik'in sakatlığı eklenince bu zor maç öncesi bize sıkıntı yaşattı. Maç içinde Erkan Taşkıran sakatlandı. Tüm aksilikler üst üste geldi" diye konuştu. (DHA)