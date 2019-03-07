Turgutluspor deplasmanda puana sevindi

Teknik direktör Ahmet Duman, oyuna iyi başladıklarını, hakimiyetin kendilerinde olduğu maçta bireysel bir hatayla gol yediklerini söyledi. Duman, "Oyunun ikinci yarısında iyi bir futbol ortaya koyduk ve arzuladığımız beraberlik golünü bulduk. Galibiyet için çok çalıştık ama pozisyonlarımızı gole çeviremedik. 1 puan da bizim için iyi oldu. Bu maçta futbolcularımızın performansından memnunum. Bu hafta sonu evimizde 1461 Trabzon'u yenerek Play-Off yolunda evimizde puan kaybı yaşamak istemiyoruz" dedi.

Muğla maçında sarı kart gören Mehmet İncebacak, 1461 Trabzon karşısında forma giyemeyecek.

DHA