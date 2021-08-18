Kulüp tesislerine gelen genç futbolcu Başkan Taner Kestaneci ile bir araya gelirken, görüşme sonunda formayı giyerek resmi sözleşmeye imza attı. İmza töreni sonrası konuşan Berat Altındiş, "Hedefleri olan bir kulüpten hedefleri olan büyük bir camiaya geldim. Teklif geldiğinde hiç düşünmeden kabul ettim. Burada kendimi kanıtlamak ve kulübümün başarısına katkıda bulunmak istiyorum. Burada olduğum için mutluyum" dedi. Taner Kestaneci ise, "Berat, genç, başarıya aç ve kendisini ispatlamak isteyen bir oyuncu. Heyecanlı ve enerjik bir oyuncu. Berat'ın gücümüze güç katacağından hiç şüphem yok. Anlaşma her iki taraf içinde hayırlı ve uğurlu olsun. Berat kardeşime yeni sezonda başarılar diliyorum" diye konuştu.

DHA