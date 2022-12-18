Turgutluspor-Bayrampaşa maç sonucu: 1-1

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta geçen hafta Gümüşhanespor deplasmanından 3-0'lık yenilgiyle dönen Turgutluspor, devrenin son karşılaşmasında evinde Bayrampaşa ile 1-1 berabere kaldı. Maça hızlı başlayan Bayrampaşa 12'nci dakikada Mertcan'ın golüyle öne geçti ve ilk devreyi 1-0 galip tamamladı. Turgutluspor, 79'da Serhat'ın attığı golle beraberliği sağladı. Bu sonucun ardından Turgutluspor sezonun ilk yarısını 20 puanla tamamladı, Bayrampaşa da 13 puana yükseldi.

STAT: 7 Eylül

HAKEMLER: Egemen Artun, Volkan Esen, Furkan Kocayıldız

TURGUTLUSPOR: Mahmut - Sertan, Tolga Cokkosan (Dk. 80 Emirhan), Serhat, Zeki (Dk. 46 Onur), Mustafa (Dk. 61 Tolga Cevher), Okan, Muhammed Ebrar, Berkay, Noyan, Ekrem (Dk. 67 Burak)

BAYRAMPAŞA: İlksen - Tolga, Ramazan (Dk. 86 Barış), Yiğit (Dk. 90 İbrahim), Mertcan (Dk. 68 Canpolat), Alperen, Batuhan, Gökhan, Abbas (Dk. 90 Yasin), Yusuf Emre, Utkan

GOLLER: Dk.79 Serhat (Turgutluspor) - Dk. 12 Mertcan (Bayrampaşa)

SARI KARTLAR: Okan, Muhammed Ebrar (Turgutluspor) - Tolga, Alperen (Bayrampaşa)