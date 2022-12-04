Turgutluspor Başkanı Bülent Daşkan istifa etti

Turgutluspor’da Bülent Daşkan, emek ve çabalarının bazı kesimler tarafından karşılık görmediğini ve bu nedenle ortaya çıkan fikir ayrılıkları sebebiyle kulüp başkanlığı görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Daşkan, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Başkanlık ve ikinci başkanlık yaptığım dönemlerde yönetim kurulu olarak göreve geldiğimiz günden itibaren büyük Turgutlu camiasının maruz kaldığı sistematik ve kategorik haksızlıklar karşısında gerek saha ve gerekse sahada dışında yılmaz bir mücadele örneği verdik. Kulübümüzün hak ve menfaatlerini, yine kulübümüzün kültür ve erdemine yakışır şekilde savunduk.

Göreve geldikten sonra büyük Turgutluspor camiasında birlik ve beraberliği sağlamak amacıyla başta valimiz olmak üzere halen görevde olan ve geçmişte ilimizi temsil eden milletvekillerimiz, il emniyet müdürümüz, kaymakamımız, belediye başkanımız, ilçe emniyet müdürümüz, ilçe milli eğitim müdürümüz, ilçe gençlik spor müdürümüz ile demokratik hayatın vazgeçilmez unsuru olan ilçemizi temsil eden tüm siyasi partilerin başkanları, gençlik kolları ve kadın kolları, sivil toplum kuruluşu oda başkanları ve dernek başkanları ile muhtarlarımızı ziyaret ederek, camianın sorunlarını ve Turgutluspor'umuz çatısı altında güçlü birlik beraberlik anlayışını sağlamak adına yükselen bir ivme kazandırdığımızı düşünüyorum. Ancak geldiğimiz noktada ve süreç içinde bilhassa bazı futbolcularımızın maruz kaldığı ve hemen hemen her müsabakada artarak devam eden gerek saha içi ve gerekse saha dışı olayları, yapılan sistematik haksızlıklar ve geçmişten tevarüs eden çözümü camianın ortak dayanışmasını gerektiren sorunlar yumağı karşısında kulübümüzün hak ve menfaatlerinin savunulması bağlamında birlik ve beraberlik, yardımlaşma ve dayanışma olguları eşliğinde gösterdiğim yoğun emek ve mesai ile çaba ve gayretlerimin ve bu uğurda hayal ettiğim düşünce ve önerilerimin bazı kesimler içinde yeterince karşılık görmemesi ve kulübün hak ve menfaatlerinin savunulması noktasında topyekün bir irade ortaya konulamaması, gerekli tepkinin verilememesi ile nihayetinde ortaya çıkan derin fikir ayrılıkları nedeniyle bugün itibarıyla büyük bir onur ve şerefle ifa ettiğim Turgutluspor Kulüp başkanlığı görevimden istifa ediyorum. Bundan sonraki süreçte dileğim ve temennim odur ki Turgutluspor'un geleceği, hak ve menfaatleri için ortak bir duruş sergilenmesi ve kulübün kültür ve değerlerinin layıkıyla temsil edilmesidir. Bu vesile ile sıfat ve makamları yukarıda geçen tüm bürokrat ve siyasetçiler ile STK temsilcilerine dostlarıma bu mevzuda kulübümüze ve şahsıma göstermiş oldukları ilgi ve alaka ile nezaket ve yardımlarından dolayı çok teşekkür ediyorum" (İHA)



