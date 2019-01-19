Turgutluspor-Bağcılarspor maç sonucu: 2-3

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta ilk yarıyı Play-Off hattında tamamlayan Turgutluspor, evinde oynadığı Bağcılarspor müsabakasını 3-2 kaybederek ikinci devreye kötü başladı. Güner'in 10'uncu dakikada attığı gole öne geçen Turgutluspor'a 45+6'ncı dakikada Recep karşılık verdi. Recep 51 ve 75'te 2 gol daha atıp Bağcılarspor'u rahatlattı. Maçta son sözü 80'inci dakikada Salim söyledi. Turgutlu'dan Furkan, 90+3'üncü dakikada kırmızı kart gördü. Bu sonuçla 27 puanda kalan kırmızı-siyahlılar üst sıralara tırmanma şansını tepti. Bağcılarspor ise puanını 22 yaptı.

10'uncu dakikada Turgutluspor golü buldu. Yusuf'un ortasında savunmadan seken topa Güner sert vurdu, meşin yuvarlak kalecinin solundan ağlarla buluştu: 1-0.

40'ıncı dakikada Sezer'in kullandığı serbest vuruşta Turgutluspor kalecisi Mehmet Can gole izin vermedi.

45+6'ncı dakikada skora denge geldi. Özcan'ın serbest vuruştan ortasında Recep kafayı vurdu: 1-1.

51'inci dakikada konuk takım öne geçti. Özcan sağ kanattan ortaladı, Recep yine kafayla topu filelere gönderdi: 1-2.

60'ıncı dakikada seri çalımlarla rakiplerinden kurtulan Murat ceza yayı çizgisi üzerinden vurdu, top yan direkten döndü.

75'inci dakikada Bağcılarspor farkı 2'ye çıkardı. Fatih'ten topu kapan Recep rakiplerinden sıyrılarak sert vurdu: 1-3.

80'inci dakikada Turgutluspor'un golü verdi. Güner'in sağdan ortasında Kadir topu ceza alanına aşırttı, Salim düzgün bir vuruşla skoru belirledi: 2-3.

90+3'üncü dakikada Furkan'ın kırmızı kartla oyundan atılmasıyla ev sahibi oyunu 10 kişi tamamladı.