Turgutluspor, Ayvalıkgücü Belediyespor maçına odaklandı

Manisa’nın TFF 3. Lig 2. Grup'taki temsilcisi Turgutluspor, yarın evinde Ayvalıkgücü Belediyespor ile karşılaşacak. Ligde üst sıraları ilgilendiren karşılaşma için Turgutluspor, taraftarının önünde kazanmak için sahaya çıkacak.

Geçtiğimiz hafta sonu Velimeşe deplasmanından 3 puanla dönen kırmızı-siyahlılar, bu maçtan da üç puanla ayrılarak, ilk devrenin bitimine 5 maç kala play-off potasında yer alabilmeyi hedefliyor. Öte yandan Turgutluspor, yarın evinde konuk edeceği Ayvalıkgücü Belediyespor maçının hazırlıklarını tamamlayarak, maç saatini beklemeye başladı.

Yapılan son antrenmanda kırmızı-siyahlıların genç yeteneği Berkant Kanık’ın babası Tekin Kanık, sezon için başarı dileyerek kurban kesti. Çarşamba günü Turgutlu 7 Eylül Stadyumu'nda saat 14.00’de başlayacak olan karşılaşmayı Türkiye’nin 4 FİFA kokartlı kadın hakeminden biri olan Cansu Tiryaki yönetecek. Tiryaki'nin yardımcılığını ise Enes Berk Güçlü, Uğur Aydoğdu ve Armağan Çıbık üstlenecek. (İHA)