Turgutluspor-Ayvalıkgücü Belediyespor maç sonucu: 0-1

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta üst sıraları hedefleyen Ayvalıkgücü Belediyespor, Turgutluspor deplasmanından galibiyetle ayrıldı: 0-1. Ayvalıkgücü 16'ncı dakikada Samet'le golü buldu ve üstünlüğünü korudu. Bu skorun ardından Turgutluspor 18 puanda kalırken, Ayvalıkgücü Belediyespor 22 puana yükseldi.
STAT: 7 Eylül
HAKEMLER: Cansu Tirkayi, Enes Berk Güçlü, Uğur Aydoğdu
TURGUTLUSPOR: Mahmut - Özgür, Tolga Çokkoşan (Dk. 79 Ekrem), Levent, Serhat, Burak (Dk. 65 Berkay), Mustafa Köroğlu (Dk. 64 Tolga Cevher), Ebrar, İlhan (Dk. 71 Sertan), Mustafa Özyaşar (Dk. 79 Zeki), Noyan
AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR: Deniz - Davut, Samet, Polat, Recep, Tugay (Dk. 81 Hami), Hamit (Dk. 90 Yahya), Burak (Dk. 87 Celal), Yunus Emre, Kemal (Dk. 80 Gökhan), Ertuğrul
GOLLER: Dk. 16 Samet (Ayvalıkgücü Belediyespor)
SARI KARTLAR: Levent (Turgutluspor), Hamit, Deniz, Celal, Yahya (Ayvalıkgücü Belediyespor)