TURGUTLU, (DHA)

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Turgutluspor'da yeni sezon hazırlıkları yoğun tempoda sürerken, Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın takıma moral ziyaretinde bulundu. Turgutlu Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde Başkan Taner Kestaneci, Teknik Direktör Kazım Akgün ve oyuncularla bir araya gelen Başkan Akın, başarı dileklerini iletti.

Başkan Çetin Akın, "Yeni sezon öncesi sizlerle daha geniş kapsamlı bir buluşma gerçekleştireceğiz. Şimdi kısa bir ziyaret edip, moral vereyim dedim. Şimdiden sizlere yeni sezonda başarılar diliyorum. Sizlerin bu şanlı kulübü en iyi şekilde temsil edeceğinize inancım tam" dedi.

İLK MAÇ SİVAS BELEDİYESPOR

Turgutluspor'un maç fikstürü belli oldu. Fikstür çekimi, Ankara'da düzenlenen TFF genel kurul toplantısı sonrasında yapıldı. TFF Başkanı Nihat Özdemir ve yönetim kurulu üyelerinin katıldığı fikstür çekimine göre Turgutluspor ilk haftayı 5 Eylül'de Sivas Belediyespor deplasmanında açacak.

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