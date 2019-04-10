Turgut Karadağ göreve başladı

Tuzlaspor'da Sportif Direktör Turgut Karadağ, ayağının tozu ile takımın başında ilk antrenmana çıktı. Karadağ, antrenman öncesi takımla bir araya gelerek futbolcular ile tanıştı.

'Taraftarlarımız bize güvensin'

Antrenman öncesi açıklamalarda bulunan Karadağ, ''Oyuncularımızla bir araya gelerek tanıştık. Zaten izlediğim ve yakından da tanıdığım oyunculardan oluşan bir takımımız var. Kaliteli ayaklara sahibiz. Başta, Başkanımız Fevzi İlhanlı'ya bu görevi güvenerek şahsıma verdiği için teşekkür ederim. Önümüzde 4 maç var. Her maçı ayrı ayrı final olarak göreceğiz. Kimsenin ne yaptığına bakmadan ilk önce biz kendimize bakacağız. Önümüzde cumartesi günü oynayacağımız Manisa Büyükşehir Belediyespor karşılaşması var.

Sahamızda seyircimiz önünde kazanarak 3 puan ile sahadan ayrılmak istiyoruz. Her maçımız final olacak, biz kazanalım sonra rakibimiz ne yaptı bakarız. Bu ligi forse etmiş bir takımız, şampiyon olmak istiyoruz. Başkanımız, yönetimimiz, teknik heyetimiz, futbolcularımız ve Tuzla bunu istiyor. Başarmak için önce inanmak gerekir biz buna inanıyoruz. Cumartesi günü iyi koşan bir takımla oynayacağız tek hedefimiz galibiyet olacak. Sabırlı olacağız. Taraftarlarımız bize güvensin, sakin olan sinirlerine hakim olan bu yolun sonunda kazanan taraf olacaktır. Biz buna hazırız'' diye konuştu.