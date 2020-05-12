Altay'ın tecrübeli futbolcusu Turgut Doğan Şahin gündeme dair çarpıcı açıklamalar yaptı. Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan Turgut, "Biz bütün kulüpler gibi toplandık ve antrenmanlara başladık. Sosyal mesafeyi koruyarak antrenman yapmaya çalışıyoruz. Burada herkesin farklı görüşleri var ancak benim görüşüm oynama yönünde. Burada bazı kulüpler açıklamalar yapıyor "Bunun sorumlusu kim olacak?" diye ancak o zaman markette çalışan kasiyerin sorumlusu kim olacak? Bu insanlar çalışmasa biz de şikayet edeceğiz. Herkesin sorumlu olduğu yerler var. Burada kendimizi düşünüyoruz ancak markete gidip rahatça alışveriş yapabiliyoruz. Herkes kendi açısından olaya bakıyor" dedi.

'1 ay sonra daha iyi durumda olabiliriz'

Turgut Doğan Şahin, TFF Başkanı Nihat Özdemir'in açıklamalarını değerlendirdi ve tartışmaların gereksiz olduğunu söyledi:

"İddaası olmayan kulüpler oynamak istemiyor. Benim fikrim oynanmasından yana. Bu tehlike varsa herkes için var. Bundan 1 ay sonra daha iyi durumda olabiliriz. TFF Başkanı Nihat Özdemir'in açıklamasında 12 Haziran tarihinin kesin bir karar olmadığını anladım. Burada 'şimdilik' kelimesi çok önemli. Bunu dinleyen herkes anlayabilir. Bu şimdilik bir karar. Buradaki tartışmalar gereksiz. 1 ay sonra daha rahat bir şekilde önümüzü görebiliriz. Futboldan herkes para kazanıyor. Evine herkes ekmek götürüyor. Bir futbolcu sakatlandığı zaman 1 ay oynayamayabiliyor bu hastalıkta öyle bir şey. 15 karantinada kalmak sakatlık gibi bir şey oluyor. O zaman herkes kendine iyi bakacak. Bu hastalığın normalleşeceğini düşünüyorum. Herkes kendine iyi baktığı sürece bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum çünkü herkes evine ekmek götürüyor."

'Bu hastalık sakatlık gibi bir şey'

Turgut Doğan Şahin, maçların oynanmamasının alt liglerde daha büyük sorun teşkil edeceğini belirtti ve ekledi:

"Süper Lig ve TFF 1. Lig için konuşuyoruz. Buralarda oynayan futbolcuların maddi durumları iyi ve oynamak istemiyorlar ancak alt ligler öyle değil. Onları kimse düşünmüyor. Futbolcular dışında personeller de var. Zor durumda olan insanlar var. Futbol oynanmadığı zaman bu insanlar nasıl geçinecek? Herkes kendine dikkat ettiği sürece bir problem olacağını düşünmüyorum. 50 günde 15 futbolcu yakalandı. Bence bu iyi bir sayı. Bu benim kendi düşüncem. Ben sakatlandığım zaman 2 ay oynamıyorum. Futbolcu da korona olursa gidecek tedavisini görecek. Bunu ben sakatlıkla bir tutuyorum. Bu virüs gençlerde daha çabuk geçiyor. Bize fazla bir şey olmuyor ancak bizim amacımız bunu büyüklere geçirmemek. Biz taşıyıcı oluyoruz. Futbol oynanırken 2 ay ailelerimizle görüşmeyeceğiz. Bu çok zor bir şey değil."

'Hedefimiz ilk 2'

"Puanlarımız şu anda 6. sıradaki takımla eşit. 2. sıradaki takımla aramızda 4 puan var. Ben ilk 2 neden olmasın diyorum. 6'da 6 yaptığımız zaman her şey olabilir. Bu ara olana kadar çok iyi bir grafiğimiz vardı. Amacımız ilk 2. İnşallah bu hedeflerimizi gerçekleştiririz."



