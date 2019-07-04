24. Turgut Atakol Basketbol Turnuvası’nın üçüncü gününde Ukrayna-Yunanistan ve Sırbistan-Fransa maçları yapıldı.

Caferağa Spor Salonu’nda yapılan müsabakalarda Yunanistan, Ukrayna’yı 86-82, Sırbistan ise Fransa’yı 61-44 mağlup etti.

Organizasyonda yarın Fransa-Ukrayna ve Sırbistan-Türkiye müsabakaları oynanacak.

Ümit Milli Takım’ın yanı sıra Fransa, Sırbistan, Ukrayna ve Yunanistan’ın yer aldığı turnuvada, tek devreli lig usulüne göre oynanacak maçların ardından grupta ilk sırayı alan takım, şampiyonluğa ulaşacak.