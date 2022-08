Turgay Zeytingöz: Güzel bir sezon sonu oldu

Basketbol Süper Ligi'nde geçen sezon play-off yarı finalinde Anadolu Efes'e 3-2 mağlup olarak sezonu tamamlayan Galatasaray Nef'te genel menajer Turgay Zeytingöz, Galatasaray'ın kötü bir 5 sezon geçirdiğinin altını çizerek, "Sonrasında geçen sezonun başında Nef adı altında Erden Bey'in isteğiyle ben ve Kerem Tunçeri göreve getirildik. Sezone Ekrem Memnun ile başladık ama Avrupa başarısızlığı sonrasında antrenör değişikliğine gitmek zorunda kaldık ve Andreas Pistiolis ile anlaştık. Çok önemli koçların yanında ciddi deneyim kazanmış bir isimdi. Banvit'te birlikte çalışmıştık kendisiyle. Sezonun sonunda aldığımız ivmeyle beraber, güzel bir sezon sonu oldu. Tabii biraz da buruk oldu bizim için. Avrupa'nın en iyi takımını eleme noktasına gelmiştik ancak olmadı. Bu organizasyonu bir bütün olarak görüyoruz. Altyapıda da çok önemli çalışmalarımız var. Umarım daha da güzel günler görürüz" şeklinde konuştu.

"EKREM MEMNUN İLE AYRILANA KADAR NE KAFAMIZDA BİR İSİM VARDI NE DE KENDİ ARAMIZDA BİR İSİM KONUŞTUK"

Geçen sezonun başında Ekrem Memnun ile sezona başlamaları ve sonrasında yolların ayrılmasına değinen Turgay Zeytingöz, "Ekrem ağabey hem Türk basketbolu için hem de Galatasaray için çok önemli bir isim. Galatasaray efsanelerinden birisi. Galatasaray'a Avrupa kupası getirmiş bir isim. Kontratı da olduğu için hiçbir tereddütümüz yoktu. Sezona bu şekilde başladık. Ama sezon ilerlediğinde bizim hedeflerimizi biraz daha revize etmemiz gerekti. Böyle değişiklikler kaçınılmaz olabiliyor. Biz Ekrem ağabey ile ayrılana kadar ne kafamızda bir isim vardı ne de kendi aramızda bir isim konuştuk. Ama Ekrem ağabey ile ayrılık kararı aldıktan sonra böyle bir değişikliğe gittik, iyi de oldu bizim açımızdan. Umarım geçen sezon yakaladığımız ivme bu sezon da devam eder" ifadelerini kullandı.

"ERDEN BEY'İN FUTBOLDAKİ YOĞUNLUĞU AZALDIĞI ZAMAN BASKETBOLLA YAKINDAN İLGİLENECEĞİNE EMİNİM"

Galatasaray'da yönetimin değişmesinin ardından Sportif A.Ş.'de başkan vekilliği görevine getirilen Erden Timur'un geçen sezon olduğu gibi basketbolla yakından ilgilenip ilgilenmeyeceğiyle ilgili gelen soruya Turgay Zeytingöz, "Herkesin bu konuda ortak kaygısı var ama Erden Timur'un kulüp içinde çok önemli görevleri var. Galatasaray'ı geleceğiyle ilgili çok önemli yerlere götürecek projelerde var. Geçen seneki yapı aynı şekilde devam edecek ama geçen seneyle farkılıklar var. Geçen sene yapıyı kurduk ve taşları çok özenli yerleştirdik. Erden Bey'in basketbolla ilgili hala heyecanı var ve bizimle de sürekli iletişim halinde. Erden Bey'in futboldaki yoğunluğu azaldığı zaman basketbolla yakından ilgileneceğine eminim. Erden Bey dışında basketbolda yönetimimiz tarafından atanmış 3 tane yöneticimiz var. Onlar da sürekli bizlerle beraberler. Ben gerekli ilgi ve alakanın hem kulübümüz tarafından hem de Erden Bey tarafından gösterileceğinden yana hiçbir şüphe duymuyorum açıkçası" yanıtını verdi.

"NİSPETEN TECRÜBELİ BİR TAKIM KURMAYI TERCİH ETTİK"

Turgay Zeytingöz, geçen sezonki kadronun neredeyse tamamen değişmesiyle ilgili olarak, "Geçen sene sezonu başarılı bitirmiş bir takım vardı. Bu takımın ana kadrosuyla devam etmek isterdik ama ekonomik gerçekler vardı. Melo zaten sezon sonunda Çin Ligi'nden bir takımla anlaşma noktasına gelmişti, kendisiyle bir transfer görüşmemiz dahi olmadı. Melo da haklı olarak orayı tercih etti. Blackshear da çok önemli bir teklif aldı. Sadece gittiği Japonya Ligi'nden değil, EuroLeague'den de aldı. Kulübe bonservis bedeli kazandırarak ayrıldı. Onun da tercihi bu yönde oldu. Şampiyonlar Ligi'nde en yukarıya nasıl oynayabileceğimizi hedefledik. Biz takımı oluştururken ciddi bir scout araştırması yaptık. Çok sayıda oyuncu arasından bizim yapımıza yardımcı olabilecek isimleri seçtik. Nispeten tecrübeli bir takım kurmayı tercih ettik. Şampiyonlar Ligi daha az maç sayısı olan bir organizasyon. Nihayetinde ben oluşan takımın hedeflerimize ulaşmada yeterli olduğunu ve Galatasaray taraftarlarını tribünlere çekeceğini düşünüyorum" dedi.

"UZUN ROTASYONUNDA ÇOK SIKINTI YAŞAYACAĞIMIZI DÜŞÜNMÜYORUM"

Galatasaray'ın uzun rotasyonunda geçen sezon sıkıntılar yaşaması ve bu sezonki tercihlerin doğruluğu üzerine açıklamalarda bulunan Zeytingöz, "Takımların bütçesine bakıldığında her bölgede eksik kalma riskiniz var. Geçen sezon çok geniş bir rotasyonumuz yoktu, dar rotasyonun getirdiğini dezavantajları yaşadık. Kravish hem maddi olarak hem de oyuncu karakteri olarak bizim açımızdan uygun bir isimdi. Kravish'in geçen sezon Galatasaray'la iyi bir sezon geçirdiğini düşünüyorum. Bu takıma yarı final oynatan uzunlardan biriydi, bu amaçla da gelmişti. Biz Floyd'u geçen sezondan beri takip ediyorduk. Bizim seviyemizin önemli isimlerinden, önemli pilotlarından birisini kadromuza kattık. EuroLeague potansiyelinde bir isim olduğunu düşünüyorum. Raymar Morgan'ı kadromuza kattık. 88 doğumlu olmasına rağmen EuroLeague'de geçen sezon kontrat bulmuş bir isim. Bu seviyelerde fark yaratabilecek bir isim. Sağlık açısından bir sıkıntısı yok. Bu seviyenin en iyi dört numaralarından biri olduğunu düşündüğümüz Caloiaro'yu transfer ettik. Banvit'te de birlikte çalışmıştık. Sadık Emir Kabaca gibi bir oyuncumuz da var. Bu sezon onun için de daha iyi olacağını düşünüyorum. Son olarak da Almanya'da yetişmiş, geçtiğimiz sezonu Karşıyaka'da geçirmiş Mahir Ağva'yı kadromuza kattık. Bu rotasyonda çok sıkıntı yaşayacağımızı çok düşünmüyorum. Tabii ki eksiklerimiz olabilir ama bunlar olacaktır. Bunlar her takımda olabilecek şeyler" ifadelerini kullandı.

"YERLİ OLARAK İSTEYİP DE ALAMADIĞIMIZ TEK İSİM BUĞRAHAN TUNCER, ONUN DIŞINDA İSTEYİP DE ALAMADIĞIMIZ BİR TÜRK OYUNCU OLMADI"

Sarı-kırmızılı takımın yerli rotasyonundan memnun olduğunun altını çizen Zeytingöz, şunları söyledi: "Yerli rotasyonunda bizim bu sene isteyip de alamadığımız tek isim Buğrahan Tuncer oldu. O Efes'te kalmayı tercih etti, kararına saygı duyuyoruz. O'nun dışında isteyip de alamadığımız bir Türk oyuncu olmadı. Oyuncunun basketbol becerisi tabii ki çok önemli ama rotasyonu düşünerek, rol paylaşımını düşünerek hareket ettik. Geçtiğimiz sezona göre daha geniş bir yerli rotasyon kurduğumuzu düşünüyorum. Yunus Emre Sonsırma hedefi olan Türk takımları için çok önemli bir Türk gard. Mahir Ağva keza uzun rotasyonumuza çok yardımcı olacak. Muhaymin Mustafa bence 99 jenerasyonunun en önemli 2 Türk oyuncusundan bir tanesi. Çok iyi iki sezon geçirdi Yunanistan'da. Tan Yıldızoğlu var, genç oyuncumuz. Ondan da katkı alabileceğimizi düşünüyorum. Diğer isimlere de baktığınızda iyi bir Türk rotasyonumuz olduğunu düşünüyorum."

"ŞU ANDAKİ KADROMUZ LİGE BAŞLAYACAĞIMIZ KADRODUR, EKLEME YAPMA DÜŞÜNCEMİZ YOK"

Bütçenin tamamını kullanmadıklarını ancak kadroya ekleme yapma düşünceleri olmadığını dile getiren deneyimli genel menajer, "Şu andaki kadromuz lige başlayacağımız kadrodur, ekleme yapma düşüncemiz yok. Bütçemizin tamamını kullanmadık ama ekleme düşüncemiz yok. Bir sakatlık ve sağlık problemi yaşamazsak bu kadromuzla hedeflerimize ulaşabileceğimize inancımız tam" diye konuştu.

"GALATASARAY ALTYAPISINA VE MİLLİ TAKIMLARA, GALATASARAY NEF ORGANİZASYONUNDAN YAKIN ZAMANDA ÇOK FAZLA SAYIDA OYUNCU YETİŞTİRECEĞİMİZE İNANCIM TAM"

Altyapının uzun ve sabır gerektiren bir süreç olduğunu belirten Turgay Zeytingöz, "Geçen sene bu yola çıktık ama katetmemiz gereken daha çok yol var. Bir pilot takım kurduk. Farklı bir isimle pilot takım kurmamız gerekiyordu, Nef adı altında bunu başlattık. Geçen sene Nef'te oynayıp bu sezon A takım antrenmanlarımıza çıkan 3 tane oyuncumuz var, bu sayının artacağını düşünüyorum. Ağırlıklı transferlerimizi 2007, 2008, 2009 jenerasyonundan yaptık. Bu uzun süreçte çok çalışarak Galatasaray altyapısına ve milli takımlara, Galatasaray Nef organizasyonundan yakın zamanda çok fazla sayıda oyuncu yetiştireceğimize inancım tam" dedi.

"TARAFTARLARIMIZIN DESTEKLERİNİ BEKLİYORUZ"

Taraftarlara takımı yalnız bırakmamaları konusunda çağrıda bulunan Zeytingöz, "Geçen sezon Anadolu Efes serisinde çok güzel bir atmosfer oluşturdu taraftarımız. Satışları devam eden kombinelerimizde taraftarlarımızın desteklerini bekliyoruz. Geçen sene oluşan ortam devam ederse bence bu takım her maça önde başlar. Taraftar takıma 6'ncı adam olarak güç verir. Öncelikle bunu rica ederim taraftarımızdan. Geçen sene sıkıntılı bir süreçti, yönetimsel bazda sıkıntılarımız vardı. Bu organizasyon da çok yeni bir organizasyon. Gelecekte yapacağımız işlerden birisi belki de kombine bilet satışını erken yapmak. Taraftar gelip takımı seyretmek istiyor, biz de taraftarı istiyoruz. Ülkemizdeki mevcut durumda herkesin her şeyle ilgili sıkıntıları var. Her konuda her yerde maliyetler çok arttı. Bu bizim için de geçerli. Herkesten maddi imkanı ölçesinde bu takıma destek olmasını bekliyorum" değerlendirmesinde bulundu.

"EUROLEAGUE'DE BİR SENE YER ALMAK BİR TAKIMA ÇOK BİR ŞEY GETİRMEZ DİYE DÜŞÜNÜYORUM, ZARARLARI DA OLABİLİR"

Turgay Zeytingöz son olarak Basketbol Şampiyonlar Ligi ve EuroLeague ile ilgili kulübün gelecek planlarından bahsederken, "Basketbol Şampiyonlar Ligi kendini geliştiren ve daha iyiye giden bir organizasyon. Bu sezon itibarıyla EuroLeague'den sonra kalite anlamında ikinci organizasyon olacağını düşünüyorum. Tabii herkesin ortak beklentisi Galatasaray markasının bulunduğu yerde en üstte olması. Ama bence bu sene hem bizim hem taraftarımızın odaklanması gereken nokta Basketbol Şampiyonlar Ligi. Bu organizasyon sürekli ileriyi hedefleyecektir. EuroLeague'de bir sene yer almak bir takıma çok bir şey getirmez diye düşünüyorum, zararları da olabilir" ifadelerini kullandı ve sözlerini noktaladı.

Ata SELÇUK - Olgucan KALKAN / İSTANBUL, (DHA)